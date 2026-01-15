Promueve Desarrollo Económico la séptima Carrera Binacional Juárez–El Paso

Publicidad - LB2 -

Más de tres mil corredores recorrerán ambos lados de la frontera en un evento que impulsa turismo, deporte y convivencia binacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Económico informó que la séptima edición de la Carrera Binacional Juárez–El Paso contará con la participación de más de tres mil corredores, quienes recorrerán ambos lados de la frontera en una competencia que busca fortalecer el deporte, el turismo y la integración entre comunidades fronterizas.

La titular de la dependencia, Tania Maldonado Garduño, dio a conocer que la carrera iniciará a las 8:00 de la mañana, con salida desde la Plaza de los Lagartos, para continuar con un recorrido de cinco kilómetros en el centro de El Paso, antes de cruzar hacia Ciudad Juárez para completar otros cinco kilómetros por el Centro Histórico.

La funcionaria destacó que una parte importante de las y los corredores provenientes de Estados Unidos no ha visitado previamente Ciudad Juárez, por lo que el evento representa una oportunidad estratégica para proyectar la riqueza cultural, histórica y turística de la ciudad ante visitantes internacionales.

Durante el trayecto en territorio juarense, se contará con diversas activaciones culturales y recreativas para dar la bienvenida a las y los participantes, entre ellas la presencia de pachucos, exhibición de carros clásicos, porristas, botargas, bailables folclóricos y mariachi.

Estas actividades buscan generar un ambiente festivo y de identidad fronteriza, además de ofrecer una experiencia positiva a quienes cruzan la línea internacional como parte de la competencia deportiva.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, brinda apoyo al evento a través de distintas dependencias, al considerar que este tipo de iniciativas fortalecen la imagen positiva de Ciudad Juárez, impulsan el turismo deportivo y refuerzan los lazos de colaboración entre Juárez y El Paso.

Autoridades municipales señalaron que la carrera binacional se ha consolidado como un referente de convivencia y cooperación transfronteriza, con impacto directo en la promoción económica y social de la región.

