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Prevén sábado soleado en Juárez con máxima de 25 grados

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POR Redacción ADN / Agencias
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Protección Civil informó que la probabilidad de lluvia será baja durante este sábado 3 de octubre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que para este sábado 3 de octubre se prevé un día soleado en Ciudad Juárez, con una temperatura máxima de 25 grados centígrados y baja probabilidad de lluvia.

De acuerdo con el pronóstico, durante el día se espera una probabilidad de precipitación de entre 1 y 5 por ciento, por lo que se anticipan condiciones estables en la ciudad.

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La dependencia indicó que los vientos se mantendrán con velocidades de 5 a 25 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 26 y 32 kilómetros por hora.

Para la noche de este sábado se pronostica una temperatura mínima de 15 grados centígrados, con cielo mayormente despejado y baja posibilidad de lluvia.

Las condiciones de viento se mantendrán durante la noche, con velocidades de 5 a 25 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora, según el reporte emitido por Protección Civil.

Para el domingo 4 de octubre se prevé una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 16 grados centígrados, con cielo soleado y probabilidad de lluvia de entre 1 y 10 por ciento.

El pronóstico extendido señala que el lunes 5 de octubre continuarán las condiciones soleadas, con una máxima de 27 grados y una mínima de 15 grados centígrados, además de vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y ráfagas de entre 26 y 32 kilómetros por hora.

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