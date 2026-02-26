Prevé Protección Civil temperaturas de hasta 31 grados para el sábado en Juárez

Publicidad - LB2 -

El pronóstico anticipa días soleados, vientos moderados y mínima probabilidad de lluvia.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que para este jueves 26 de febrero se espera clima soleado y una temperatura máxima de 28 grados centígrados, en un contexto de estabilidad atmosférica para la región fronteriza.

De acuerdo con el reporte oficial, el viento se mantendrá con velocidades de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 32 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantiene mínima, con un estimado de entre 0 y 3 por ciento.

Para esta noche se prevé una temperatura mínima de 13 grados centígrados, con condiciones mayormente despejadas y sin cambios significativos en la intensidad del viento ni en la posibilidad de precipitaciones.

En cuanto al viernes, el pronóstico anticipa una temperatura máxima de 29 grados y mínima de 13 grados, con cielo soleado y vientos en el mismo rango de 5 a 25 kilómetros por hora, así como rachas de hasta 32 kilómetros por hora.

Para el sábado se espera un ligero incremento en los valores térmicos, con máxima de 31 grados y mínima de 14 grados centígrados, bajo condiciones soleadas y con vientos similares a los registrados en los días previos.

Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura y las rachas de viento.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas, particularmente ante las variaciones térmicas entre el día y la noche.

