Presentan “Choque de Titanes” en el Neri Santos con homenaje al Legionario y título AAA en juego

Pagano y Psycho Clown expondrán el Campeonato de Parejas ante Meca Wolf y Taurus.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez será sede este domingo 15 de febrero de la función “Choque de Titanes – Lucha Juárez”, que se celebrará a las 17:00 horas en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, con un homenaje especial al luchador juarense “El Legionario” y una lucha titular de AAA Worldwide.

En conferencia de prensa, el promotor Luis Quiroz, acompañado por el homenajeado y por el luchador local José Julio Pacheco, “Pagano”, confirmó que la cartelera incluirá siete combates, producción especial y pantallas, en una función que combinará talento independiente con figuras consolidadas de la empresa AAA.

Previo al inicio oficial, a las 16:30 horas se proyectarán tres luchas históricas del “Legionario”, en las que compartió cartel con exponentes como Eddy Guerrero, Chabelo Olguín, Rocky Star, Ari Gato Romero y Flama Roja, como parte del reconocimiento a su trayectoria.

“El Legionario es un héroe que nos dio lucha libre y gracias a eso seguimos aquí”.

La lucha estelar enfrentará a Pagano y Psycho Clown, quienes expondrán el Campeonato de Parejas de Lucha Libre AAA Worldwide ante Meca Wolf y Taurus, en lo que fue presentado como un duelo de campeones.

Pagano señaló que, pese a su experiencia en escenarios nacionales e internacionales, presentarse en el Neri Santos representa un compromiso especial por tratarse de su ciudad natal.

“Uno de los lugares donde más nervioso me pongo es aquí en Ciudad Juárez. Es mi casa”.

La función también incluirá combates como La Parka, Mr. Iguana y Octagón Jr. frente a Sansón, Forastero y L. Sorpresa; Lady Shani y Miss Kath contra La Hiedra y Lady Flammer; así como luchas con talento juvenil y una lucha de féretros denominada “Kalaka GYM 2026”.

Los organizadores destacaron que el evento busca reforzar la identidad juarense de la lucha libre y convocaron a las familias a asistir desde temprano para vivir la experiencia completa en uno de los recintos con mayor tradición deportiva en la frontera.

