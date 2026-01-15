Presentan a regidores propuesta del Festival Internacional de Jazz “Fortunato Pérez”

Publicidad - LB2 -

El proyecto cultural plantea cuatro días de actividades gratuitas en octubre y un homenaje a una figura clave del jazz en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante una sesión de la Comisión Edilicia de Cultura, fue presentada a las y los regidores la propuesta para la realización del Festival Internacional de Jazz “Fortunato Pérez”, que se contempla llevar a cabo del 15 al 18 de octubre como un evento gratuito y abierto a toda la ciudadanía.

La encargada de despacho de la Dirección del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Ogla Liset Olivas, explicó que se trata de un festival de cuatro días, con la participación de artistas regionales como abridores y músicos de talla internacional que han manifestado su interés en sumarse al proyecto.

“Buscamos consolidar este festival como un evento identitario de la ciudad, que sea un punto de encuentro para la comunidad y un espacio donde la cultura se fortalezca a través de proyectos comunitarios”, expresó Olivas.

La funcionaria señaló que la propuesta contempla una colaboración interinstitucional, en la que diversas dependencias municipales participen en la organización y difusión del evento, además de integrar performances artísticos multidisciplinarios para enriquecer la experiencia cultural del público asistente.

Asimismo, destacó que el festival representa un homenaje al maestro Fortunato Pérez, figura relevante en la formación musical de la ciudad, lo que permitiría posicionar a Ciudad Juárez como un referente cultural en el ámbito del jazz a nivel regional y nacional.

En materia presupuestal, se informó que el proyecto plantea un apoyo simbólico destinado a viáticos y hospedaje, con un presupuesto estimado de 165 mil pesos, priorizando el acceso gratuito y la participación comunitaria.

Por su parte, la coordinadora de la Comisión Edilicia de Cultura, regidora Patricia Mendoza, subrayó la importancia del festival como un reconocimiento al legado del homenajeado y al impacto formativo que ha tenido en generaciones de músicos juarenses.

“Es una manera de agradecerle sus esfuerzos. Ha encauzado a muchas juventudes por amor al jazz”, señaló.

Las regidoras integrantes de la Comisión coincidieron en la relevancia cultural y social del proyecto y manifestaron su disposición para dar seguimiento a la propuesta, al considerar que este tipo de actividades fortalecen la vida cultural y el tejido comunitario de Ciudad Juárez.

