Presenta Instituto Tesla apelación contra sentencia por 21 millones de pesos

Publicidad - LB2 -

La institución educativa busca revertir el fallo relacionado con la expulsión de un alumno señalado por presunto acoso sexual en 2022

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Tesla presentó una apelación contra la sentencia que lo obliga a pagar 21 millones de pesos a un exalumno expulsado en 2022, luego de que varias alumnas lo señalaran por presuntos actos de acoso sexual dentro del plantel.

La directora de la institución, Verónica Suchil, confirmó que la defensa legal continuará en instancias superiores con el objetivo de revertir la resolución emitida por la autoridad judicial.

“Las víctimas fueron ignoradas”.

- Publicidad - HP1

La controversia se originó tras la expulsión del estudiante, decisión adoptada después de que alumnas del instituto denunciaran conductas que consideraron constitutivas de acoso sexual. Posteriormente, el caso derivó en un litigio que concluyó con una sentencia favorable al exalumno.

Suchil rechazó las versiones que atribuyen el resultado del juicio a una supuesta falta de asesoría jurídica por parte de la institución, y sostuvo que el proceso legal continuará mediante los recursos contemplados por la ley.

La directora señaló que la resolución no tomó en cuenta de manera adecuada la situación de las jóvenes que realizaron los señalamientos, por lo que insistió en que la apelación buscará que el caso sea revisado nuevamente.

El asunto ha generado debate en distintos sectores debido a las implicaciones que tiene para los protocolos de atención a denuncias dentro de instituciones educativas y para la protección de estudiantes que reportan presuntas conductas de violencia o acoso.

La apelación abre una nueva etapa judicial que permitirá revisar la sentencia emitida en primera instancia, mientras las partes involucradas continúan defendiendo sus respectivas posturas ante los tribunales.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre los argumentos jurídicos contenidos en el recurso presentado por el Instituto Tesla.

https://www.facebook.com/reel/2195178481306039