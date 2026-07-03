Presenta Gobierno del Estado cartelera de las Jornadas Villistas 2026 en Ciudad Juárez

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Las actividades se desarrollarán del 9 al 21 de julio en Hidalgo del Parral e incluirán la Gran Cabalgata Villista, conciertos, teatro, exposiciones y eventos culturales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado presentó en Ciudad Juárez la cartelera oficial de las Jornadas Villistas 2026, que se realizarán del 9 al 21 de julio en Hidalgo del Parral con un programa de actividades culturales, artísticas y tradicionales para conmemorar el legado de la Revolución Mexicana y promover el turismo en la entidad.

Durante la presentación, el presidente municipal de Parral, Salvador Calderón, destacó que este festival contribuye a preservar la historia y las tradiciones de Chihuahua, además de consolidar a Hidalgo del Parral como uno de los principales destinos turísticos y culturales del estado.

“La celebración fortalece la preservación de la historia y las tradiciones de Chihuahua, además de consolidar al municipio como un destino turístico y cultural de relevancia nacional”, expresó.

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El director de Turismo de Parral, Emmanuel Espinosa, señaló que las Jornadas Villistas representan uno de los principales atractivos turísticos de Chihuahua, al generar una importante derrama económica y difundir el patrimonio histórico de la región.

Entre las actividades programadas destaca la XXXI Gran Cabalgata Villista, que partirá el 4 de julio desde Ciudad Juárez y concluirá el 18 de julio con el arribo de los contingentes ecuestres a Hidalgo del Parral, tras recorrer diversos municipios del estado.

Asimismo, el 13 de julio se inaugurará el Museo Galería Hidalgo, conocido también como la Casa de la Cultura, como parte de las actividades conmemorativas.

La cartelera contempla además concentraciones motociclistas, conciertos, obras de teatro, exposiciones, conferencias, recorridos nocturnos, talleres, presentaciones de libros y las tradicionales callejoneadas, con el propósito de atraer visitantes de distintas regiones del país.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a consultar la programación completa, sedes y horarios de las actividades a través del sitio oficial de las Jornadas Villistas, donde se encuentra disponible toda la información del festival.