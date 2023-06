Plantea Thor a la triple hélice nueva política industrial

Publicidad - LB2 -

Analizarán estatus actual de la industria y estrategias para detonar empresas mexicanas

Ciudad Juárez (ADN/Adriana Saucedo) Con la mira a delinear una nueva política industrial enfocada en el desarrollo de la industria nacional a través de la proveeduría a las maquiladoras, el Vicepresidente Nacional de Maquiladora y Franja Fronteriza de Canacintra, Thor Salayandía Lara, se reunirá hoy con diputados locales, federales, senadores, funcionarios enfocados en desarrollo económico e investigadores del sector académico.

- Publicidad - HP1

El encuentro denominado “Mx World Provider 2.0” se realizará el jueves 29 de junio a las 10 de la mañana en el hotel Holiday Inn de Tecnológico y Ramón Rivera Lara. La finalidad es abordar con ellos la manera en la que se está dando el Nearshoring, que no está trayendo grandes beneficios para la industria nacional, sino que sólo amplia el mismo esquema de atracción de inversión industrial que ha imperado durante los últimos 60 años.

Señaló que es benéfico en cuanto a empleos, pero hasta ahora son empleos del mismo tipo. Añadió que la gran oportunidad del nearshoring es que las empresas mexicanas estuvieran captando toda esa proveeduría pero no está sucediendo porque no hay las condiciones para hacer crecer a la industria.

“Tenemos que desmenuzar una iniciativa de ley de desarrollo de proveedores que ya presentamos para ver qué le ajustamos, el decreto maquilador, también tenemos que ver cómo lo cambiamos para favorecer la proveeduría y también ver otro tipo de iniciativas que detonen a la industria mexicana y que así se pueda generar otro tipo de riqueza”, indicó Thor Salayandía Lara, Vicepresidente Nacional de Canacintra.

El “Mx World Provider 2.0” iniciará con una la exposición “Nearshoring y proveeduría a maquilas: la conquista industrial crece” a cargo de Salayandía Lara, y luego seguirá con la participación de algunos de los asistentes, para luego pasar a dos mesas de trabajo: una enfocada en mejorar y pulir la ley de proveeduría que ya se encuentra en el Congreso del Estado y la otra enfocada en encontrar nuevas formas que ayuden a detonar la proveeduría.

El vicepresidente nacional de Canacintra recordó que las maquiladoras asentadas en Juárez importaron insumos por casi un billón de pesos (un millón de millones) pero sólo compraron aquí el equivalente al 2% de esa cifra.

Agregó que la maquiladora ya es un pilar de la economía de toda la franja fronteriza, que deja gran derrama en salarios, servicios e insumos secundarios, pero la compra de insumos primarios es donde se encuentra la verdadera oportunidad de crecer económicamente y de desarrollar empresas industriales que evolucionen hasta fabricar sus propios productos y marcas, tal como lo hizo Corea.

Insistió en que en la franja fronteriza norte existe muy pocas empresas mexicanas listas para proveer a la maquila por lo que la solución es desarrollarlas a partir de estímulos a la industria extranjera, como lo hizo China, Corea y otros países asiáticos, que se han transformado en potencias económicas gracias a la transferencia tecnológica y que es urgente que las empresas mexicanas tengan condiciones para crecer.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.