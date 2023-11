Piden empresarios ser escuchados previo a la aprobación de la reducción de la semana laboral

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih (ADN / Arturo Hernández) .- De cara al 2024, el panorama para los empresarios locales, sobre todo para los medianos y pequeños, no luce halagador a consecuencia de las reformas laborales que se han adoptado durante el año que está por concluir.

A más tardar el 15 de diciembre debe quedar resuelta la reforma de ley que ha presentado la diputada por Morena Susana Prieto, en la que se pretende reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, propuesta que ha decir de Isela Molina, titular de Canacintra, “obedece a un aspecto meramente electoral”.

La empresaria mencionó que, de seguir las políticas en perjuicio del empresariado, serán muchos los que terminarán en la informalidad al no tener la capacidad para sostener sus negocios en las condiciones que se han establecido por el aumento salarial, la ampliación del periodo vacacional y la reducción de la semana laboral, entre otras.

“Pareciera que estas medidas (las reformas laborales) son ocurrencias de alguien que evidencía su falta de conocimiento en el tema, y que, por ende, ignora los impactos negativos que acarrean tales disposiciones, sobre todo entre los medianos y pequeños empresarios”, dijo.

“Hemos vivido retos complicados durante los últimos tres años, y este 2023 no ha sido la excepción, pero como juarenses hemos tomado riesgos y hemos tenido que ser creativos ante la adversidad, sin embargo, estas políticas implementadas por las autoridades nos están aniquilando”, agregó.

Manifestó que han buscado un acercamiento con algunos legisladores, y que incluso, llevaron al Congreso del Estado un escrito en donde piden ser escuchados para exponer las condiciones en las que se encuentran, sin embargo, dijo, hasta el momento no han recibido respuesta.

“Nosotros no estamos en contra de una mejor vida de los trabajadores, por el contrario, queremos lo mejor para ellos, pero así no, porque las condiciones no están dadas para adoptar las medidas que se resuelven desde un escritorio y por decreto”, externó.

Indicó que la propuesta de su parte a los legisladores es de llevar de manera gradual la reducción de 48 a 40 horas, y que les auxilien ante las instancias federales para aplicar una igualdad tributaria.

Añadió que se les han incrementado los gastos de operación por la contratación de más personal, con los agregados que ello acarrea, como lo es el pago del IMMS, del Infonavit, y los impuestos.

“Ojalá y que algunos de los que andan en campaña se interesen por nuestro tema, y nos ayuden, porque de seguir las cosas como van, muchos tendremos que cerrar nuestros negocios para irnos a la informalidad”, concluyó.

La reducción de la semana laboral es una iniciativa de la diputada de Morena, Susana Prieto, y una vez que concluyan los parlamentos abiertos que al respecto se llevan a efecto en diversos lugares del país será llevada ante el pleno para su discusión y su posible aprobación.

El 15 de diciembre se cierra el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, razón por la cual, la iniciativa de la diputada debe ser llevada al pleno en donde se aprobará o se rechazará, con la aclaración de que para que entre en vigor se requiere la mayoría calificada.

