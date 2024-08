Pide Seguridad Vial a ciclistas y motociclistas transitar con precaución

Publicidad - LB2 -

La Coordinación General de Seguridad Vial exhorta a ciclistas y motociclistas a transitar con precaución y bajo los preceptos que indica el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- Lo anterior con la finalidad de evitar lamentables accidentes viales, toda vez que hay quienes utilizan este tipo de vehículos como medio de transporte y se exponen al tráfico regular, sobretodo, durante las horas de mayor saturación vehicular en la ciudad.

Ante ello se recuerda que en el artículo 93 del Reglamento de Vialidad y Tránsito anota las siguientes obligaciones para los conductores de bicicletas, triciclos, bicimotos, trimotos, tetramotos y motocicletas:

– Acompañarse sólo por el número de personas para el que existan asientos disponibles

– Circular por el carril de la extrema derecha de la vía y proceder con cuidado al rebasar vehículos estacionados

– Circular por el carril de la derecha y al rebasar algún vehículo, utilizar el carril izquierdo

– No rebasar sobre el mismo carril, cuando este se encuentre debidamente delimitado a vehículos en o sin movimiento

– Utilizar un solo carril de circulación y conducir por el centro del mismo

– Circular con las luces encendidas

La normatividad también señala que el usuario de estos vehículos debe:

– Usar casco protector y lentes cuando la motocicleta carezca de parabrisas o el casco no tenga plástico protector

– No sujetarse o asirse a otro vehículo que circule por la vía pública

– Señalar de manera anticipada cuando se vaya a efectuar una vuelta

– No transitar dos vehículos de los referidos en posición paralela dentro de un mismo carril

En caso de llevar carga, evitar que esta dificulte su visibilidad, afecte al equilibrio para la adecuada operación del vehículo o que constituya un peligro para sí o para otros usuarios de la vía pública.

Además, el artículo 71, menciona que, para conducir una motocicleta en particular, igualmente se debe contar con los siguientes aditamentos que otorgan una mayor protección a los usuarios que las utilizan:

En la parte delantera debe haber un faro principal que cuente con dispositivo de cambio de luces altas y bajas, colocado al centro y a una altura no mayor de un metro, mientras que en la parte posterior se debe llevar una lámpara de luz roja y un reflectante. Asimismo, se debe contar con doble sistema de frenos, uno de los cuales deberá actuar sobre la rueda trasera y el otro en la delantera.

Ante esto y para evitar accidentes es que Seguridad Vial sugiere a los ciclistas y motociclistas:

– Respetar los límites de velocidad

– Usar casco siempre

– Manejar a la defensiva

– Siempre pendiente de los errores que puedan cometer otros conductores

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

