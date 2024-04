Persisten Feminicidios e Inacción en Ciudad Juárez: Rocío Sáenz

Publicidad - LB2 -

En Ciudad Juárez, la presidenta de RENACE Y VIVE MUJER A.C., Rocío Sáenz Ramírez, denuncia la persistencia de feminicidios y la inacción de las autoridades en una emotiva rueda de prensa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En medio de un contexto de violencia que no cesa, Rocío Sáenz Ramírez, Presidenta de RENACE Y VIVE MUJER A.C., convocó a los medios de comunicación para poner sobre la mesa un tema que sigue siendo una herida abierta en la sociedad de Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua: la persistencia de los feminicidios. Durante la rueda de prensa, Sáenz Ramírez no solo compartió cifras alarmantes, sino que también expresó el profundo dolor que representa cada mujer desaparecida o asesinada en la región.

La líder de la asociación, que se describe a sí misma como una entidad preventiva, lanzó un fuerte reclamo hacia las autoridades, subrayando la aparente inacción frente a un problema que continúa escalando. “Es preocupante el número de mujeres desaparecidas o masacradas”, enfatizó, añadiendo que las estrategias y las alertas de género implementadas hasta ahora parecen no estar funcionando.

El objetivo del llamado no fue solo criticar, sino buscar respuestas concretas, especialmente dirigidas a la Fiscalía Especial de Género, cuyo desempeño fue puesto en duda. ¿Qué falla en el sistema? ¿Por qué, a pesar de las estrategias anunciadas, los feminicidios siguen siendo una constante dolorosa en la vida de la comunidad?

A través de su intervención, Sáenz Ramírez puso de manifiesto que detrás de cada cifra hay historias no contadas, familias destrozadas y un ciclo de violencia que parece no tener fin. La mención de “42 casos al año” no es solo un número; es un recordatorio de la urgencia y la gravedad de la situación.

La asociación insiste en la necesidad de revisar y fortalecer las estrategias de prevención y respuesta ante los feminicidios, así como de fomentar una mayor transparencia y eficacia por parte de las autoridades.