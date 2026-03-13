Ordena Suprema Corte garantizar suministro de agua a habitantes de Los Kilómetros en Ciudad Juárez

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El máximo tribunal concedió un amparo y obligó a autoridades municipales a asegurar el acceso diario al agua potable en ese asentamiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a autoridades municipales garantizar el acceso al agua potable para habitantes del asentamiento irregular conocido como Los Kilómetros, ubicado sobre la carretera Ciudad Juárez–Nuevo Casas Grandes.

Por unanimidad de votos, los ministros aprobaron el proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, mediante el cual se revocó una sentencia previa de un juzgado de Distrito que había determinado que los residentes no contaban con interés legítimo para promover el juicio de amparo.

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El asentamiento de Los Kilómetros se caracteriza por carecer de infraestructura básica y servicios públicos, incluido el suministro regular de agua potable, situación que llevó a sus habitantes a promover un recurso legal en mayo de 2025 al considerar vulnerado su derecho humano al agua.

En la resolución aprobada por el máximo tribunal, se ordena a las autoridades municipales proporcionar agua diariamente mediante pipas, garantizando que el suministro sea suficiente, continuo, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para la población.

La sentencia también establece que deberán construirse depósitos de almacenamiento masivo de agua, infraestructura que permitirá mejorar la distribución del líquido en la zona. Para ello, la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua deberá proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de estas obras.

Durante la discusión del proyecto, el ministro ponente señaló la importancia de reconocer plenamente el derecho humano al agua, al advertir que el tribunal no debía escatimar en la protección de este derecho fundamental para comunidades que carecen de servicios básicos.

La problemática del acceso al agua en esa zona se mantiene desde hace años. Desde agosto de 2023 se anunció una inversión superior a 600 millones de pesos para introducir la red de agua potable, proyecto que contemplaba financiamiento mediante un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank).

Sin embargo, la obra no se ha concretado, por lo que actualmente el suministro del recurso continúa realizándose principalmente a través de pipas y esquemas de distribución limitada, mientras los habitantes mantienen la exigencia de infraestructura permanente para garantizar el servicio.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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