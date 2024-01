Oposición busca dividirnos y confrontarnos, es golpeteo a Cruz: Rosana Díaz

Publicidad - LB2 -

“Ahorita la oposición está haciendo todo para dividirnos, para confrontarnos, para ver de qué manera ellos dividen y verse en posibilidades; pero creo yo que Morena está ahorita muy fortalecido muy consolidado”, abundó.

Ciudad Juárez. – “Para mí es un honor que me hubieran contemplado para las candidaturas al Senado; todavía más el que me estén considerando como posibilidad para la alcaldía, pero nadie ha hablado conmigo”, señaló la diputada Rosana Diaz.

Indicó que en medios de comunicación se le consideró está semana para buscar la alcaldía, versiones que atribuyó, en parte, a los adversarios del actual alcalde, Cruz Pérez Cuéllar y también a que se le considera por su trabajo legislativo.

- Publicidad - HP1

“Ahora, que me están considerando los medios para la alcaldía, pero la verdad es que nadie me ha planteado nada al respecto”, agregó.

Indicó que Morena es un partido que tiene muchas opciones y abre las puertas a todos los que quieran participar.

La diputada indicó que las versiones que la colocan como aspirante a la alcaldía también podrían formar parte del golpeteo que vive Pérez Cuellar.

“Yo no sé, por ejemplo, decían que iban a cambiar el género en la candidatura; pero yo casi creo que es un golpeteo contra Cruz por parte del PAN. Es casi lo que creo que ellos mismos quieren confrontarnos para restarle puntos”, externó.

“La oposición está haciendo todo para dividirnos, y verse en posibilidades; pero creo yo que Morena está ahorita muy fortalecido muy consolidado”, abundó.

Agregó que Morena está creciendo, pero, advirtió, si alguien está haciendo las cosas mal, también será denunciado.

“Siempre lo he dicho, más gente se está subiendo a este tren, a este proyecto de Nación; pero si alguien no hace las cosas bien, lo vamos a denunciar porque las políticas de Morena son no mentir no robar y no traicionar”, puntualizó.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.