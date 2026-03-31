Ofrece Ecología fumigación gratuita ante aumento de casos de rickettsia en Juárez

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Autoridades reportan 12 contagios confirmados y siete fallecimientos; llaman a reforzar medidas preventivas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología municipal puso a disposición de la ciudadanía servicios de fumigación contra la garrapata, ante el incremento reciente de casos de rickettsia en la ciudad.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, informó que en las últimas semanas se han registrado 52 casos probables, de los cuales 12 han sido confirmados y siete han derivado en fallecimientos, principalmente en menores de entre 12 y 15 años.

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Ante este panorama, el funcionario destacó la importancia de fortalecer las acciones preventivas en viviendas y espacios públicos, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria.

“Estamos viendo la manera de impactar de mejor manera, constantemente estamos en coordinación con Jurisdicción Sanitaria”.

Indicó que la dependencia ha brindado 7 mil 580 servicios de fumigación, incluyendo 56 escuelas, además de intervenciones en albergues, parques y viviendas donde se han detectado casos.

Díaz Gutiérrez advirtió que en los domicilios afectados persisten condiciones propicias para la proliferación de garrapatas, como acumulación de objetos, presencia de animales en situación de calle y factores ambientales.

Asimismo, subrayó que ante cualquier sospecha de mordedura, es fundamental acudir de inmediato a servicios médicos, ya sea en hospitales públicos o clínicas del IMSS, para recibir atención oportuna.

El funcionario informó que en los próximos días se contempla la fumigación de alrededor de 520 viviendas, además de la ampliación de horarios de atención, incluyendo jornadas vespertinas y sábados.

Finalmente, hizo un llamado a la población a solicitar el servicio a través del número 656-689-3908 y, en caso de contratar servicios privados, verificar que se trate de empresas certificadas, con el fin de reducir riesgos y contener la propagación de la enfermedad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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