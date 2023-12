Ofrece comedor comunitario El Barreal alimento gratis

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih .- Luis Ernesto Chávez es uno de los comensales que acuden a este lugar que ofrece este apoyo de lunes a viernes, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

El ciudadano, de 58 años de edad, es parte de los cientos de personas en situación de calle que acuden a El Barreal por un plato de comida y que para él es el único alimento que consume durante el día, según o comentó.

- Publicidad - HP1

“Vengo seguido aquí, de lunes a viernes, tengo tres o cuatro años viniendo porque no tengo a nadie aquí y por eso vengo a comer, hasta ahorita me ha gustado mucho lo que me dan, nos dan arrocito, frijolitos, un guisado de pollo… el apoyo es muy bueno, gracias a Dios”, expresó Chávez quien obtiene ingresos recogiendo botes de aluminio.

Magaly Saucedo Arellano, coordinadora de asistencia alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF), explicó que la mayoría de los comensales son hombres en situación de calle, aunque también reciben a migrantes de diferentes nacionalidades.

“Para nosotros esta labor es muy importante porque hay personas que es su única comida diaria, entonces tratamos de darles un plato variado con suficiente comida para que aguanten durante todo el día”, mencionó.

Los platillos que se dan de manera gratuita en el comedor son variados e incluyen arroz, frijoles, lentejas, caldo de pollo, enchiladas o tacos; todos los días se ofrecen alimentos diferentes y nutritivos a los comensales, informó.

Arnoldo Martínez Morales también es usuario de El Barreal y recordó que desde hace aproximadamente un año acude a este comedor comunitario, luego de que se fracturó su pierna y se quedó sin empleo.

“Estoy muy agradecido porque nos dan de desayunar diario, hace un año me fracturé y desde ese entonces tengo viniendo, agradezco mucho al DIF por el apoyo que me brindan”, expresó el hombre de 59 años de edad.

En el comedor comunitario El Barreal las puertas están abiertas para todas las personas en situación de calle, ya que el compromiso del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y de Rubí Enríquez, presidenta de DIF, es apoyar a la comunidad con mayor necesidad.

El comedor comunitario El Barreal se encuentra en calle 20 de Noviembre 1246, colonia El Barreal, a un costado del Monumento a Benito Juárez.