No hay una señal de emergencia en Ciudad Juárez: Alcalde

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, mencionó que tras los daños provocados a cámaras de seguridad ayer por la noche, se trabaja de manera coordinada entre los tres niveles de Gobierno y se comparte información entre las corporaciones, por ello se puede informar que no se tiene ningún dato real que provoque una situación de emergencia en Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- “Es importante estar alertas, no subestimar nada, pero también es importante decir que no tenemos ningún dato fehaciente que nos lleve a pensar que pueda suceder algo grave; eso no significa que no estemos atentos”, expresó.

Comentó que mucho de lo que se ha publicado en redes sociales sobre posibles ataques se refiere a otras ciudades del país y no a Juárez.

En el momento en que se llegara a tener alguna información que afecte a los juarenses, se daría a conocer de inmediato a la comunidad; mientras tanto las actividades se llevan a cabo de forma regular, dijo.

No hay ningún dato que provoque alarma en la población, enfatizó.

Dijo que se ha manejado información falsa, por ejemplo que un camión fue atacado a balazos.

Indicó que actualmente se están investigando los daños generados a las cámaras de seguridad.

