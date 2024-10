Niega Gobernadora incremento del agua en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

“No va a suceder, no habrá incremento en la tarifa del agua”, dijo.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, desmintió los rumores sobre un posible aumento en la tarifa del servicio de agua en el estado, y sobre todo en Ciudad Juárez.

Durante la Décima Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2024 del Consejo de Administración de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, se aprobó un incremento del 20.88% al servicio de distribución de agua y drenaje en 2025.

- Publicidad - HP1

Esta noticia, surgida el 18 de octubre, causo polémica entre los habitantes de esta frontera, sin embargo, hoy, Maru Campos Galván, gobernadora de la entidad, negó que el incremento se vaya a aplicar.

“No va a suceder, no habrá incremento en la tarifa del agua”, dijo.

“Estamos enterados de que eso no es cierto, no sucede ni va a suceder. Quiero decirles a todos los juarenses que pueden contar conmigo y que no habrá este incremento de tarifa de agua porque son tiempos difíciles”, expresó.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.