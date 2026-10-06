Nebuliza Ecología colonias Anapra y Pánfilo Natera tras lluvias

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La dependencia municipal atendió reportes ciudadanos para reducir la presencia de mosquitos y otros vectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Ecología del Gobierno Municipal realizó trabajos de nebulización en las colonias Anapra y Pánfilo Natera, como parte de las acciones preventivas posteriores a las lluvias registradas en la ciudad.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, informó que las labores se llevaron a cabo a partir de reportes ciudadanos recibidos por la Dirección de Protección Civil, ante la presencia de agua acumulada y la posible proliferación de mosquitos.

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De acuerdo con el funcionario, las intervenciones forman parte del trabajo coordinado que distintas áreas municipales realizan para atender los efectos de las precipitaciones en sectores donde se han presentado encharcamientos.

Díaz Gutiérrez señaló que previamente se nebulizó el área de la presa de Anapra, con el objetivo de beneficiar a las familias que habitan en los alrededores de ese sector.

“Hoy se acudió a la colonia Pánfilo Natera en un área donde se había estancado el agua y apenas este día se logró desaguar más”.

El director de Ecología explicó que para estas acciones se utiliza un insecticida especial aplicado mediante nebulización, dirigido al control de mosquitos, moscas, arañas y alacranes.

El funcionario indicó que el producto empleado no afecta la vegetación ni representa daño para las aves, aunque reiteró que se trata de una sustancia destinada al control de insectos y otros vectores.

La Dirección de Ecología informó que continuará trabajando en coordinación con Protección Civil en los puntos donde se detecten condiciones propicias para la proliferación de fauna nociva, con el propósito de reducir riesgos sanitarios en zonas afectadas por las lluvias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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