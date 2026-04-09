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Mejora Municipio vialidades en zona comercial y residencial de Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Locatarios y vecinos destacan beneficios tras repavimentación con inversión cercana a 8 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal realizó trabajos de repavimentación en el cruce de Rubén Posada Pompa y Aguirre Laredo, como parte del programa de Mejoramiento de Vialidades, beneficiando a residentes y comerciantes del sector.

La intervención incluyó el tramo de la avenida Adolfo López Mateos a Plutarco Elías Calles, donde se aplicaron trabajos de fresado y recarpeteo en más de 15 mil metros cuadrados, con una inversión cercana a los 8 millones de pesos.

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Vecinos y locatarios del área destacaron el impacto positivo de la obra, al señalar mejoras en la imagen urbana y en la circulación vehicular.

“Esto nos ayuda a tener una mejor imagen para nuestros clientes y también para la circulación del tráfico”

De manera complementaria, la Coordinación de Seguridad Vial realizó la señalización, con pintura en carriles y cruces, para reforzar la seguridad en la zona.

Asimismo, personal de Servicios Públicos rehabilitó 25 luminarias tipo LED, mientras que la Dirección de Limpia retiró 3.5 toneladas de tierra y basura, mejorando las condiciones del entorno.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la infraestructura urbana, con impacto directo en la movilidad y la actividad económica local.

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