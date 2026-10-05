Mantiene Municipio bacheo y rastreo de calles tras lluvias en Juárez

Publicidad - LB2 -

El alcalde informó que las cuadrillas atendieron 242 baches profundos y rastrearon más de 65 mil metros cuadrados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal mantiene labores diarias de bacheo, rastreo de calles y retiro de tierra de arrastre en distintos sectores de Ciudad Juárez, informó el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

Durante la conferencia de prensa semanal, el alcalde señaló que las lluvias recientes obligaron a reducir o concentrar algunos trabajos en vialidades y colonias específicas, aunque las cuadrillas continúan con atención permanente en distintos puntos de la ciudad.

- Publicidad - HP1

Ortiz Orpinel indicó que, como parte del rastreo municipal, los días 9 y 10 de septiembre se intervino en las colonias Insurgentes, Granjas de Santa Elena y Toribio Ortega, donde se realizaron labores amplias para recuperar calles y mejorar sus condiciones.

El 1 de octubre, las brigadas trabajaron en las colonias Telegrafistas, Josefa Ortiz de Domínguez y Toribio Ortega, como parte del programa de atención a calles que presentan rezago o daños por las condiciones climáticas.

El alcalde informó que se han intervenido 65 mil 40 metros cuadrados para mejorar calles, algunas de ellas sin pavimento, en sectores donde las lluvias agravaron las condiciones de movilidad.

“Las lluvias nos retrasaron un poco, ya que se nos puso en una situación muy compleja, lo cual ya estamos atendiendo”.

De acuerdo con la programación municipal, del 5 al 9 de octubre se atenderán las colonias Toribio Ortega, Josefa Ortiz de Domínguez, Telegrafistas, Granjas de Santa Elena e Insurgentes.

En materia de bacheo, Ortiz Orpinel informó que del 28 de septiembre al 3 de octubre las cuadrillas atendieron 242 baches profundos, considerados aquellos con una profundidad superior a los 25 centímetros.

El presidente municipal explicó que la condición de esos baches se agravó con las lluvias, por lo que se mantiene un operativo intensivo en vialidades como el bulevar Manuel Talamás Camandari y la carretera Juárez–Porvenir.

También señaló que el municipio trabaja en coordinación con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para atender problemáticas relacionadas con drenaje y taponeos que han incidido en algunas afectaciones viales.

Entre los puntos atendidos se encuentran la avenida Tecnológico, el bulevar Independencia, la calle Puerto Dunquerque y el bulevar Óscar Flores, donde se realizan trabajos de reparación y mejoramiento de la superficie de rodamiento.

El alcalde agregó que se mantiene atención en la carretera Juárez–Porvenir y Rivera del Salado, con bacheo y retiro de lodo, así como en el bulevar Talamás Camandari, del bulevar Independencia a Monte Toledo, donde se efectúa bacheo y limpieza de tierra de arrastre.

Ortiz Orpinel informó además que fue reparado el socavón de la calle Otachique y la carpeta dañada en Puerto Dunquerque, mientras que continúan los trabajos en el socavón registrado en Águilas de Zaragoza a causa de las lluvias.

El Gobierno Municipal indicó que las cuadrillas continuarán con las labores de bacheo, rastreo y limpieza en vialidades afectadas, con el objetivo de recuperar condiciones de movilidad y reducir riesgos para automovilistas y peatones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.