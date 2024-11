Llevarán a Riberas del Bravo y a la UTCJ módulo de credencialización para el JuárezBus

Publicidad - LB2 -

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que instalarán dos módulos móviles de credencialización para el servicio de transporte JuárezBus con el que se beneficiará a 500 juarenses en Riberas del Bravo y en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

Ciudad Juárez, Chih .- Los espacios estarán disponibles del 4 al 16 de noviembre en conocido supermercado de la colonia referida en la carretera Juárez-El Porvenir, así como en las instalaciones de la UTCJ del 4 al 6 de noviembre.

El horario de atención en Riberas del Bravo será de lunes a viernes de 8:45 a.m. a 4 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 3 p.m, mientras que en la UTCJ, el módulo estará abierto de 8:45 a.m. a 4 p.m.

La ciudadanía podrá llevar a cabo los trámites de tarjeta preferente o general, disponible por un costo de 30 pesos.

Asimismo, las y los estudiantes de la UTCJ podrán tramitar o renovar su tarjeta preferencial presentando credencial escolar o comprobante de estudios.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de ofrecer un sistema de transporte público accesible y de calidad para toda la comunidad juarense.

