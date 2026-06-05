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Llevará Tesorería Municipal sus servicios a Riberas del Bravo este sábado

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La Unidad Móvil ofrecerá descuentos en predial e infracciones de vialidad, además de opciones para regularizar adeudos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ingresos del Municipio invitó a la ciudadanía a aprovechar los servicios que brindará la Unidad Móvil de Tesorería este sábado 6 de junio en el Centro Comunitario de Riberas del Bravo, donde se ofrecerán alternativas para el pago de contribuciones y regularización de adeudos.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que la jornada de atención se llevará a cabo de las 9:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde en las instalaciones ubicadas en el cruce de las calles Rivera de Delicias y Rivera de Tepeyac.

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Durante la actividad, los contribuyentes podrán realizar el pago del impuesto predial y acceder a diversos beneficios para regularizar su situación fiscal ante el Municipio.

Entre los servicios disponibles se encuentran descuentos en recargos por rezago, opciones de pago diferido y facilidades para ponerse al corriente en sus contribuciones municipales.

Asimismo, la dependencia informó que también se aplicarán descuentos en infracciones de vialidad, con el objetivo de acercar los servicios públicos a las colonias y facilitar los trámites a la población.

“Este programa ofrece alternativas accesibles para quienes no pueden acudir entre semana a las oficinas municipales, además de reducir tiempos de traslado y atención para los ciudadanos”.

Romero Aguilar destacó que la estrategia permite llevar los servicios de Tesorería a distintos sectores de la ciudad, beneficiando especialmente a quienes enfrentan dificultades para trasladarse a las oficinas centrales.

La Dirección de Ingresos exhortó a las y los habitantes de Riberas del Bravo y colonias cercanas a acudir con anticipación para aprovechar los descuentos y realizar sus trámites de manera rápida y cercana a sus domicilios.

Con este programa itinerante, el Gobierno Municipal busca ampliar la cobertura de atención y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante servicios accesibles en diferentes puntos de Ciudad Juárez.

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