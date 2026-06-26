Llevará Educación campamentos de verano a bibliotecas públicas

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Las actividades gratuitas estarán dirigidas a niñas y niños de 6 a 12 años en ocho bibliotecas municipales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación Municipal realizará los Campamentos de Verano 2026 del 6 al 17 de julio en ocho bibliotecas públicas de Ciudad Juárez, con actividades recreativas y de aprendizaje para niñas y niños durante el periodo vacacional.

El director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que el programa está dirigido a menores de 6 a 12 años, con horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y sin costo de inscripción.

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Durante el campamento, las y los participantes podrán realizar actividades de arte, dinámicas de contacto con la naturaleza, juegos y ejercicios orientados a fortalecer el hábito de la lectura en un entorno seguro y recreativo.

Las sedes participantes serán las bibliotecas Arturo Tolentino, Bonanza, Francisco I. Madero, Puerto Anapra, Manuel Talamás Camandari, Samalayuca, San Isidro Río Grande y Juan Udieta.

Las familias interesadas deberán acudir directamente a la biblioteca de su elección a partir del lunes 6 de julio, día de inicio del campamento, sin necesidad de registro previo.

Alvídrez Olivas invitó a madres, padres y tutores a aprovechar esta alternativa para que las niñas y niños disfruten sus vacaciones con actividades educativas, convivencia y desarrollo de nuevas habilidades.

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