Lleva Municipio brigada Médico a tu Puerta a centro comunitario Ave Fénix

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Habitantes del sector recibieron consultas médicas, atención dental, estudios y pruebas preventivas de manera gratuita.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios, en coordinación con el Comité de Damas Rotarias Juárez Oriente, realizó una jornada del programa “Médico a tu Puerta” en el Centro de Renovación Humana Ave Fénix 2000 A.C., con el objetivo de acercar servicios de salud preventiva y atención básica a la población.

La brigada se desarrolló en las instalaciones ubicadas en la calle Del Sol y Llama, en el fraccionamiento El Pensamiento, donde decenas de habitantes acudieron para recibir diversos servicios médicos sin costo.

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Durante la jornada se ofrecieron consultas médicas generales, atención dental, ultrasonidos obstétricos para mujeres embarazadas, retiro de verrugas, exámenes de la vista con entrega de lentes y pruebas rápidas de glucosa, VIH y hepatitis C.

Las actividades se realizaron de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la prevención y detección oportuna de enfermedades en distintos sectores de la ciudad.

El programa busca reducir barreras de acceso a los servicios de salud, especialmente entre personas que enfrentan dificultades para trasladarse o acceder a atención médica especializada.

La Dirección General de Centros Comunitarios destacó que estas brigadas permiten acercar servicios esenciales a colonias con alta demanda de atención médica, además de promover hábitos de prevención entre la población.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal mantiene la estrategia de llevar programas de salud directamente a las comunidades, con énfasis en la atención preventiva y el bienestar de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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