La Sequía en Ciudad Juárez: Un Desafío para el Abasto de Agua

La sequía pone en jaque el abastecimiento de agua en Ciudad Juárez, aumentando el riesgo de contaminación de los pozos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La persistente sequía en Ciudad Juárez no solo amenaza con reducir drásticamente la disponibilidad de agua para sus habitantes, sino que también plantea serios desafíos en cuanto a la calidad del agua extraída de los mantos acuíferos. Durante una conferencia de prensa, Sergio Nevárez Rodríguez, Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, compartió las preocupaciones sobre la sostenibilidad del abasto de agua en la ciudad ante las actuales condiciones climáticas.

La sequía extrema ejerce una presión sin precedentes sobre los mantos acuíferos, fuente primordial de agua para Ciudad Juárez. “La situación es crítica; si no recargamos los acuíferos, nos vemos obligados a extraer la misma cantidad de agua de manera continua, sin posibilidad de reposición natural”, explicó Nevárez Rodríguez. Esta extracción sostenida, sumada a la falta de recarga de los acuíferos, empuja a la Junta a perforar a profundidades mayores, acercándose peligrosamente a los límites entre un pozo potable y uno contaminado.

La contaminación de los pozos no es un resultado de factores externos, sino de la misma práctica de perforación, que a ciertas profundidades introduce minerales no aptos para el consumo humano, como el manganeso y el arsénico. “Al perforar demasiado profundo, entramos en niveles donde estos minerales están presentes naturalmente. Esta es una de las consecuencias directas de no tener suficiente agua en los niveles superiores de nuestros acuíferos”, añadió el director.

La situación plantea un dilema complicado para la Junta Municipal de Agua y Saneamiento: cómo seguir proporcionando agua a la población sin comprometer su calidad. La entidad se enfrenta a la tarea de equilibrar la necesidad de abastecer a la ciudad con el imperativo de mantener el agua libre de contaminantes peligrosos para la salud.

Para enfrentar este desafío, la Junta está implementando medidas para reducir la demanda de agua, promoviendo el uso eficiente y la conservación del recurso entre los ciudadanos. Paralelamente, se están explorando técnicas avanzadas de tratamiento de agua que permitan eliminar los minerales nocivos, garantizando así que el agua que llega a los hogares de Ciudad Juárez sea segura para el consumo.

El escenario actual subraya la importancia crítica de adoptar estrategias a largo plazo para la gestión sostenible del agua en Ciudad Juárez, incluyendo la inversión en tecnologías de recarga artificial de acuíferos y el fomento de la recolección de agua de lluvia, entre otras.