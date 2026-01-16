Movil - LB1A -
    enero 16, 2026 | 15:01
    Invita Municipio a iglesias a regularizarse con programa nacional gratuito

    POR Redacción ADN / Agencias
    El esquema federal facilita la constitución jurídica y actualización documental de asociaciones religiosas en Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas del Municipio hizo un llamado a las iglesias que aún no cuentan con constitución legal para que se incorporen al Programa Nacional de Regularización para Iglesias, una estrategia de alcance federal que busca simplificar y facilitar estos trámites de manera totalmente gratuita.

    El programa tiene como finalidad informar, acompañar y agilizar la constitución como Asociación Religiosa, así como la regularización y actualización jurídica de aquellas organizaciones que ya existen pero presentan rezagos o inconsistencias documentales.

    El titular de la dependencia municipal, David Medina, explicó que Ciudad Juárez participa activamente en este esfuerzo nacional mediante la orientación directa y el acompañamiento a las iglesias interesadas, con el objetivo de evitar intermediarios y prácticas irregulares.

    “Queremos que las organizaciones religiosas sepan que no están solas y que estos trámites son 100 por ciento gratuitos. Hay muchos mitos y mala información sobre costos y gestores”, señaló.

    La regularización permite a las iglesias obtener personalidad jurídica, lo que les da acceso a cuentas bancarias, registro ante el SAT, así como la posibilidad de solicitar predios en donación o comodato y vincularse formalmente con otras organizaciones religiosas, civiles o gubernamentales.

    Además, el proceso brinda certeza jurídica sobre los bienes y recursos comunitarios, evitando que queden a nombre de una sola persona, y garantiza a los ministros de culto la protección legal que otorga el Estado mexicano por el ejercicio de su labor, así como facilidades en relaciones exteriores para actividades misioneras o visitas internacionales.

    Las oficinas de la Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas se ubican en avenida Adolfo López Mateos número 250, colonia Monumental. Para mayor información, las organizaciones interesadas pueden comunicarse o enviar mensaje vía WhatsApp al 656-215-1551.

    Con este llamado, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso de acompañar y fortalecer a las organizaciones religiosas, promoviendo legalidad, transparencia y certeza jurídica.

