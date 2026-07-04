Invita Gobierno del Estado a utilizar la Concha Acústica del Parque Central para eventos comunitarios

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El espacio fue dictaminado como seguro para actividades públicas y estará disponible para instituciones, colectivos y ciudadanía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la administración del Parque Central, convocó a instituciones educativas, asociaciones civiles, colectivos culturales, promotores artísticos y a la ciudadanía en general a aprovechar la Concha Acústica para la realización de actividades culturales, deportivas, recreativas y de participación comunitaria.

La invitación se realiza luego de que el recinto albergó recientemente la Fiesta Mundialista, evento que reunió a más de 3 mil personas para la transmisión de los partidos de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial FIFA 2026.

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“El inmueble fue evaluado y no presenta riesgo estructural, por lo que es apto para el desarrollo de actividades públicas.”

De acuerdo con el dictamen elaborado por el perito especialista Jorge Luis Valdez Ruiz, la Concha Acústica cumple con las condiciones de seguridad necesarias para recibir eventos abiertos al público, por lo que podrá ser utilizada para distintas actividades comunitarias.

Las personas, organizaciones o instituciones interesadas en hacer uso del espacio deberán presentar un oficio dirigido a la administración del Parque Central, en las oficinas ubicadas en el lado oriente del parque, donde se les proporcionará información sobre los requisitos y la disponibilidad de fechas.

Con esta convocatoria, el Gobierno del Estado busca ampliar el aprovechamiento de los espacios públicos para promover la convivencia, el desarrollo cultural y la participación ciudadana, mediante actividades dirigidas a distintos sectores de la comunidad.