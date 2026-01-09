Invita Estado a juarenses a participar en Matrimonios Colectivos 2026

Publicidad - LB2 -

El programa inicia recepción de solicitudes el 12 de enero y condona derechos por más de mil 200 pesos por pareja.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado invitó a las parejas de Ciudad Juárez a participar en el programa Matrimonios Colectivos 2026, cuyo periodo de recepción de solicitudes comenzará el próximo lunes 12 de enero, con el objetivo de brindar certeza jurídica y protección legal a las familias.

A través de la Secretaría General de Gobierno, el representante de la Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, informó que esta estrategia garantiza derechos civiles y fortalece el proyecto de vida de las parejas, al ofrecer respaldo institucional a su unión.

Por su parte, la directora del Registro Civil, Margarita Alvídrez, destacó que el programa ha permitido que miles de parejas accedan de manera gratuita al derecho al matrimonio civil, eliminando barreras económicas para su formalización.

Al contraer matrimonio, las y los contrayentes acceden a derechos patrimoniales, de salud, sucesorios y de pensión, además de otorgar respaldo legal a sus hijas e hijos, en caso de tenerlos.

Durante el periodo de recepción de solicitudes, se condonará el pago de derechos por concepto de matrimonio, anotaciones marginales, pláticas prematrimoniales y la expedición de la primera acta, lo que representa un ahorro total de mil 210 pesos por pareja.

Las personas interesadas podrán acudir del 12 de enero al 13 de febrero, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 14:30 horas, a la Oficialía del Registro Civil más cercana para presentar su documentación y realizar el trámite correspondiente.

Entre los requisitos se encuentran la solicitud de matrimonio firmada por la pareja y cuatro testigos, copias de actas de nacimiento e identificaciones oficiales, certificados médicos de aptitud para el matrimonio, y en su caso, acta de divorcio o documentación apostillada y traducida si alguno de los contrayentes es extranjero.

Una vez validados los documentos, las parejas firmarán las condonaciones correspondientes, quedando el expediente listo para su captura y posterior asignación de cita para la firma del acta matrimonial.

De acuerdo con cifras oficiales, durante la edición 2025 del programa se celebraron 4 mil 041 matrimonios a nivel estatal, de los cuales mil 853 correspondieron a parejas juarenses, lo que refleja una alta participación en esta frontera.

