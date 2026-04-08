Invita Estado a festival infantil y concurso de dibujo en Ciudad Juárez

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El DIF Estatal organizará actividades gratuitas y premiará la creatividad de niñas y niños en abril.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, invitó a las familias a participar en el Festival de la Niñez Juarense, así como en el Concurso Infantil de Dibujo “Milo en Familia”, con el objetivo de promover la convivencia y los derechos de la niñez.

El festival “Celebrando por una niñez feliz” se realizará el próximo 26 de abril, de 10:00 a 14:00 horas, en el Parque Central “Hermanos Escobar”, específicamente en el área de las fuentes danzarinas, y estará abierto al público en general.

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Durante la jornada se ofrecerán 17 actividades gratuitas de carácter lúdico y educativo, entre ellas talleres, pinta caritas, dinámicas sobre derechos de niñas y niños, módulos de prevención de abuso y adicciones, así como unidades móviles de nutrición y educación.

“Estas actividades están enfocadas en promover la convivencia y los derechos de niñas y niños”

Además, el evento contará con juegos inflables, actividades deportivas y una exhibición de la unidad canina K9, así como la rifa de 15 bicicletas, programada en dos horarios durante el día.

De manera paralela, el DIF Estatal lanzó el Concurso Infantil de Dibujo “Milo en Familia”, dirigido a niñas y niños de 3 a 12 años, dividido en categorías de preescolar, primaria baja y primaria alta.

Las y los participantes deberán elaborar un dibujo con temática familiar, utilizando técnica libre en hoja tamaño carta, y enviarlo a través de redes sociales oficiales entre el 8 y el 22 de abril.

Los ganadores serán seleccionados mediante votación del público y recibirán su reconocimiento el 26 de abril durante el festival, como parte de las acciones para fomentar valores como el respeto, la empatía y la convivencia familiar en la niñez juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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