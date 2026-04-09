Invita DABA a jornada de adopciones y colecta de croquetas en Juárez

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El evento se realizará este 12 de abril con más de 80 animales disponibles para adopción.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) invitó a la ciudadanía a participar en el Día de las Buenas Acciones, que se celebrará este domingo 12 de abril con actividades enfocadas en el bienestar animal.

La jornada se llevará a cabo en las instalaciones de la dependencia, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, donde se realizará una campaña de adopción de perros y gatos, así como una colecta de croquetas.

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De acuerdo con la titular de DABA, Alma Arredondo Salinas, estarán disponibles más de 60 perros y 25 gatos, todos en condiciones de adopción responsable, al contar con esquema completo de salud.

“Queremos invitarlos a que se haga costumbre el tener un día de buenas acciones y que mejor que sea en favor del bienestar animal”

La funcionaria destacó que los animales se entregan esterilizados, vacunados, desparasitados y con microchip, lo que facilita su integración a nuevos hogares.

Además, se invita a la población a donar alimento para el banco de croquetas, el cual apoya a refugios y rescatistas independientes que atienden a animales en situación vulnerable.

Como parte del evento, se realizarán actividades para niñas y niños, incluyendo dinámicas y cuentacuentos relacionados con el cuidado y respeto hacia los animales.

Las autoridades recordaron que para adoptar es necesario presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y llevar correa o transportadora, a fin de garantizar un proceso responsable.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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