febrero 17, 2026 | 15:56
Juárez / El Paso

Instalan Centro de Denuncia Virtual en Conalep Juárez III para fortalecer seguridad estudiantil

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
El módulo permitirá presentar denuncias y tramitar constancias de antecedentes penales dentro del plantel.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), instaló un Centro de Denuncia Virtual en el Conalep Juárez III, ubicado en el suroriente de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la atención y seguridad de la comunidad estudiantil.

El director general del Conalep, Omar Bazán Flores, señaló que el módulo brindará atención a estudiantes que puedan ser víctimas de delitos como acoso u otras conductas, en un espacio que busca ofrecer confidencialidad y acceso directo a los servicios de procuración de justicia.

El Centro de Denuncia Virtual es un servicio oficial de la FGE que permite presentar denuncias, tramitar la Constancia de Antecedentes Penales y recibir orientación jurídica, de manera ágil y segura.

Las autoridades informaron que el módulo estará disponible no solo para el alumnado del plantel, sino también para la comunidad en general que requiera realizar algún trámite o denuncia.

La iniciativa forma parte de una estrategia que se implementará de manera gradual en todos los planteles del Conalep en el estado, con el propósito de fortalecer la comunicación institucional y promover la cultura de la denuncia.

Con esta acción, el Gobierno del Estado busca acercar los servicios de justicia a los entornos escolares y reforzar la seguridad en espacios educativos.

