Insiste Pérez Cuéllar en la necesidad de que el municipio administre el transporte

Ante las deficiencias del servicio y de cumplimiento en la renovación del total de las unidades, el alcalde retomó el tema, aunque reconoció que la petición formal no se ha hecho a la autoridad estatal.

Ciudad Juárez, Chih (ADN / Arturo Hernández) .– El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, insistió en la necesidad de que el Transporte Público en esta frontera pase a la administración municipal, con la intención de eficientar el servicio.

Y es que, a siete meses del convenio entre las autoridades municipales y los concesionarios, en donde estos se comprometieron a renovar las unidades a cambio de un incremento en la tarifa, el compromiso no se ha cumplido del todo.

A lo anterior hay que agregarle que, además, los camiones para el BRT 2 no estarán listos sino hasta febrero del 2024, a tres años de haberse concluido la obra de parte de la anterior administración estatal.

Esta no es la primera ocasión en que Pérez Cuellar ha manifestado su interés de administrar el transporte público local, aunque reconoció que hasta el momento no ha hecho una solicitud formal a la Gobernadora Maru Campos.

“Lo hemos platicado de manera informal con la gobernadora, pero no hemos hechos la solicitud, sin embargo, esto no quiere decir que no lo consideremos, por el contrario, es algo que tenemos entre los proyectos a futuro para Juárez”, indicó.

