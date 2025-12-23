Inició Obras Públicas múltiples proyectos de infraestructura durante 2025 en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Las obras incluyen vialidades, alumbrado, parques urbanos y centros infantiles, con una inversión superior a 212 millones de pesos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la urbanización y mejorar la infraestructura en distintos sectores de la ciudad, la Dirección General de Obras Públicas desarrolló durante 2025 una serie de proyectos estratégicos que impactan en movilidad, servicios públicos y espacios comunitarios.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que entre las obras de mayor relevancia se encuentra la ampliación de la avenida De las Torres, así como la rehabilitación del alumbrado público en el Camino Real y la segunda etapa del Parque Urbano Suroriente, proyectos que actualmente presentan avances considerables.

“Son proyectos solicitados por los juarenses y tienen como objetivo mejorar las condiciones de movilidad, la iluminación y las actividades deportivas”.

De acuerdo con el funcionario municipal, para la ejecución de estas acciones se destinó una inversión superior a los 212 millones de pesos, recursos enfocados en atender necesidades prioritarias detectadas en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, señaló que dentro del paquete de obras en desarrollo se encuentran los Centros de Educación y Cuidado Infantil ubicados en Parajes de San Isidro y Praderas del Sol, los cuales se construyen bajo la normatividad del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Estos centros infantiles fueron gestionados a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF) y forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la atención a la primera infancia y el apoyo a las familias trabajadoras.

González García destacó que la mayoría de los proyectos presentan avances significativos, por lo que se prevé que durante el próximo año se inicien procesos de inauguración y entrega de obras, los cuales estarán encabezados por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

