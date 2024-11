Inician trámites para expedición de permisos para ventas navideñas

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Regulación Comercial ya empezó con la expedición de permisos para que los vendedores oferten sus productos alusivos a Navidad en diferentes puntos de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Arturo Urquidi Astorga, informó que están otorgando los permisos desde la semana pasada y hasta el día 25 de diciembre del 2024.

Dijo que los comerciantes “estarán ofreciendo productos alusivos a la Navidad, como lo son luces, artículos navideños, gorros, figuras led, inflables, entre otros”.

El funcionario agregó que los requisitos para obtener el permiso son: credencial de elector vigente y ubicación de dónde estará el puesto semifijo.

Indicó que la ubicación podrá ser en cualquier lugar siempre y cuando no obstruya banquetas y no cause conflicto.

“El costo por el permiso semifijo es de 1,195 pesos por toda la temporada”, agregó el funcionario.

Resaltó que hasta la fecha se han otorgado ocho permisos y se está realizando la invitación a los comerciantes de este giro que acudan a la Dirección de Regulación Comercial a tramitar su permiso, la cual se ubica en la calle Mauricio Corredor 467 en la Zona Centro.

