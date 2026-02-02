Inaugura Pérez Cuéllar el “tráfico influenciómetro” y señala presuntos casos en el PAN

Publicidad - LB2 -

El alcalde anuncia un ejercicio semanal para exponer supuestos actos de tráfico de influencias.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, presentó este lunes el llamado “tráfico influenciómetro”, un espacio que, dijo, formará parte de sus conferencias semanales con el objetivo de exhibir presuntos casos de tráfico de influencias relacionados con funcionarios y representantes del Partido Acción Nacional.

Durante su mensaje, el alcalde explicó que el ejercicio se realizará de manera periódica y que en cada ocasión se darán a conocer casos específicos, los cuales, afirmó, serán analizados bajo criterios jurídicos y jurisprudenciales que ha sostenido la dirigencia estatal del PAN.

Pérez Cuéllar señaló que la información difundida ha sido proporcionada por ciudadanos, quienes, aseguró, han hecho llegar datos y documentación relacionados con presuntos actos de corrupción de integrantes de ese partido, a quienes agradeció por su colaboración.

Como primer caso, el edil se refirió a la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, al exponer la relación laboral de diversos familiares en dependencias e instituciones públicas, entre ellos su padre, su madre, un hermano, un tío y una cuñada, quienes —según lo señalado— ocupan cargos en recaudaciones de rentas, instituciones educativas y organismos operadores de agua en distintos municipios del estado.

En un segundo caso, el alcalde mencionó a la diputada local Xóchitl Contreras, al dar cuenta de la situación laboral de su esposo, hijos y un sobrino, quienes, indicó, se desempeñan en la Junta Municipal de Aguas, el Congreso del Estado y el Poder Judicial, con distintos niveles de responsabilidad administrativa.

“La intención es exhibir estos casos bajo los mismos criterios que ha sostenido la dirigencia estatal del PAN”, señaló el presidente municipal.

Pérez Cuéllar aseguró que existe evidencia documental que respalda algunas de las relaciones laborales mencionadas, aunque advirtió que en ciertos casos los contratos ya no aparecen en registros oficiales, particularmente en el Congreso del Estado, situación que, dijo, está siendo debidamente documentada.

Finalmente, el alcalde reiteró que el “tráfico influenciómetro” será un ejercicio permanente, con exposiciones semanales, y que la información recabada se mantendrá resguardada, sin precisar si será turnada a instancias fiscalizadoras o de procuración de justicia.

