Inaugura Pérez Cuéllar Congreso Nacional de la CONADEIP en Ciudad Juárez

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Representantes de 142 instituciones educativas del país participan en la asamblea nacional del organismo deportivo estudiantil.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la inauguración del Congreso de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP), encuentro que reúne en Ciudad Juárez a representantes de instituciones educativas de las 32 entidades federativas.

Durante la ceremonia, el alcalde destacó la importancia del deporte como una herramienta para la formación integral de niñas, niños y jóvenes, al considerar que fomenta valores como la disciplina, la perseverancia y la responsabilidad social.

“Cada vez que se promueve el deporte, aseguramos que tendremos a un futuro buen ciudadano, lo que influirá de forma positiva en la comunidad”.

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Pérez Cuéllar celebró que, por primera vez, la asamblea ordinaria de la CONADEIP se realice en Chihuahua y particularmente en Ciudad Juárez, al considerar que este tipo de encuentros fortalecen el desarrollo deportivo y educativo en el país.

El director general del Colegio San Patricio, Jonathan Hernández de la Lama, señaló que la edición 2026 marca la primera ocasión en 49 años que la asamblea nacional del organismo se celebra en territorio chihuahuense.

El directivo informó que en el congreso participan representantes de 142 instituciones educativas distribuidas en las ocho regiones que integran la CONADEIP, con el propósito de generar acuerdos que contribuyan al fortalecimiento del deporte estudiantil en México.

Asimismo, destacó que las mesas de trabajo permitirán analizar estrategias y proyectos enfocados en mejorar las condiciones de la práctica deportiva dentro de los planteles educativos afiliados al organismo.

“Con este congreso se busca llegar a grandes acuerdos que, seguramente fortalecerán el deporte a nivel nacional”.

En la ceremonia también estuvieron presentes Judith Marcela Soto Moreno, directora general del Instituto Tecnológico de Monterrey campus Ciudad Juárez; Rosario Zapién Martínez, directora administrativa del Colegio San Patricio; René Ramos Tamez, director de Deportes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y Ricardo Durán, coordinador de deportes del Colegio San Patricio y presidente de la CONADEIP.

Los organizadores prevén que los acuerdos alcanzados durante el congreso contribuyan al desarrollo de políticas y programas que impulsen el deporte estudiantil como una herramienta de formación y bienestar para las nuevas generaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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