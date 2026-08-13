Inaugura CEJUM primera boutique para usuarias en Ciudad Juárez

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El espacio ofrecerá ropa, calzado, accesorios y artículos básicos sin costo para mujeres víctimas de violencia y sus familias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Centro de Justicia para las Mujeres “Marisela Escobedo Ortiz” inauguró su primera boutique en Ciudad Juárez, un espacio destinado a brindar apoyo material gratuito a usuarias víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos.

La boutique fue habilitada dentro de las instalaciones del CEJUM, a través del área de empoderamiento social y económico, con el objetivo de ofrecer ropa, calzado, accesorios y artículos básicos sin costo alguno.

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De acuerdo con la institución, este espacio busca contribuir al bienestar, dignidad y protección de mujeres que atraviesan situaciones de violencia y que, en muchos casos, deben abandonar sus hogares de manera inmediata.

El evento fue encabezado por la directora general de los CEJUM en el estado, Tatiana Carreón Lara; la coordinadora general del CEJUM en Ciudad Juárez, Silvana Fernández Meléndez, y la gerente de Recursos Humanos de la empresa COFICAB, Luisa Rodríguez.

“El proyecto surge como respuesta a las necesidades de mujeres que, debido a situaciones de violencia, pueden verse obligadas a abandonar su domicilio de manera inmediata o encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica”.

Carreón Lara señaló que la boutique permitirá atender necesidades básicas de las usuarias, especialmente en casos donde la salida del entorno de violencia ocurre en condiciones de urgencia y sin posibilidad de llevar pertenencias personales.

“Muchas llegan aquí con un alto nivel de riesgo, es decir, ya su vida está en peligro, no pueden regresar a sus hogares porque el agresor las identifica”.

La boutique CEJUM se ubica dentro de las instalaciones del centro, en avenida Sanders número 310, colonia Santa Rosa, y será de acceso exclusivo para las usuarias, con el propósito de brindarles un espacio seguro y de tranquilidad.

La Fiscalía General del Estado, a través del Centro de Justicia para las Mujeres, señaló que esta acción forma parte del compromiso institucional con mujeres, adolescentes, niñas y niños de Ciudad Juárez que requieren acompañamiento, protección y apoyo integral.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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