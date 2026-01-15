Impulsan valor histórico de la Presidencia Vieja con apertura del despacho presidencial

Publicidad - LB2 -

El espacio será abierto al público a inicios de febrero como parte de un proyecto de difusión del patrimonio histórico del Centro Histórico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno Municipal abrirá al público el despacho presidencial de la antigua Presidencia Municipal, conocida como la Presidencia Vieja, durante la primera semana de febrero, como parte de un proyecto para difundir y consolidar el valor histórico y arquitectónico de este inmueble emblemático del Centro Histórico.

La directora del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Ogla Lizeth Olivas, informó que a inicios de febrero se instalará y develará una cédula museística, como parte del proceso de puesta en valor del edificio, cuyo protocolo inaugural estará encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

“La presidencia vieja representa un espacio emblemático para la ciudad, y es necesario abrirlo totalmente al público como parte del patrimonio de los juarenses”, expresó la funcionaria.

Olivas detalló que la apertura permitirá que visitantes y ciudadanía conozcan el significado histórico del inmueble, así como su relevancia en el desarrollo político y administrativo de Ciudad Juárez, al haber sido sede del despacho de alcaldes entre 1942 y 1983.

Indicó que recientemente historiadores realizaron una visita de valoración, acompañados por personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), instancia que avaló el buen estado de conservación del inmueble y de sus elementos patrimoniales.

El despacho presidencial se encuentra adjunto a la sala de Cabildo, por lo que se trabaja en un esquema que permita visitas ordenadas y seguras, sin afectar el funcionamiento del edificio ni la preservación de sus componentes históricos.

La titular de IPACULT destacó que el espacio alberga elementos de alto valor patrimonial, entre ellos trabajos de tallado en madera, mobiliario antiguo que data del siglo XVIII, así como el escudo del municipio forjado en hierro y emplomados, considerados un tesoro arquitectónico e histórico para la ciudad.

Con esta apertura, el Gobierno Municipal busca fortalecer la memoria histórica, ampliar la oferta cultural del Centro Histórico y reforzar el sentido de identidad entre las y los juarenses.

