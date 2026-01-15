Movil - LB1A -
    enero 15, 2026 | 14:05
    Impulsa Desarrollo Económico foro sobre impuesto al carbono para la industria

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El encuentro busca preparar al sector productivo ante cambios ambientales y mantener la competitividad industrial de Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Económico impulsa la realización del Foro del Impuesto al Carbono, un espacio de diálogo dirigido al sector productivo con el objetivo de analizar la huella de carbono, los cambios regulatorios que se aproximan y las acciones que pueden adoptar las empresas para fortalecer su competitividad, generar empleos y avanzar con responsabilidad ambiental.

    La directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, informó que el evento es organizado por Index Juárez y que su desarrollo en la ciudad tendrá un impacto directo en la industria local, por lo que consideró fundamental que empresas, trabajadores y ciudadanía cuenten con información clara y oportuna sobre este tema.

    La funcionaria señaló que, debido a la vocación industrial de Ciudad Juárez, resulta indispensable promover la planeación y el diálogo anticipado, a fin de que los ajustes vinculados al impuesto al carbono no representen afectaciones inesperadas para el sector productivo.

    El foro se llevará a cabo el 23 de enero a las 16:00 horas, en el auditorio de Index Juárez, y forma parte de las acciones de vinculación que promueve el Gobierno Municipal para fortalecer la economía local mediante la difusión de información estratégica.

    Por su parte, Carlos Montoya, moderador del foro, destacó que el encuentro abordará el contexto nacional e internacional del impuesto al carbono, así como los mecanismos existentes para que las empresas puedan medir, reducir y compensar sus emisiones.

    “El foro permitirá conocer herramientas prácticas relacionadas con mercados de carbono, certificación, energías renovables y economía circular”, explicó.

    Se informó que el evento contará con la participación de especialistas y representantes de organismos nacionales, quienes compartirán experiencias y alternativas para que la industria pueda adaptarse a los nuevos esquemas ambientales sin comprometer su crecimiento.

    Las personas interesadas podrán registrarse de manera gratuita a través de las redes sociales de AMAC Index Juárez, como parte de una estrategia abierta para ampliar la participación del sector productivo en este tipo de espacios de análisis.

