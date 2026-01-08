Implementará Seguridad Vial operativo por regreso a clases en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Habrá presencia en escuelas y vialidades para agilizar el tránsito y proteger a estudiantes y familias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – A partir del próximo lunes, la Coordinación General de Seguridad Vial pondrá en marcha el operativo de labor crucero con motivo del regreso a clases, con el objetivo de resguardar las principales vialidades y mejorar el flujo vehicular durante los horarios de entrada y salida de los planteles educativos.

Tras la conclusión del periodo vacacional de diciembre, la corporación informó que se encuentra lista para proteger la integridad física de estudiantes y familias juarenses, mediante presencia preventiva en distintas escuelas y zonas de alta concentración vehicular.

Como parte de las acciones, el área de Educación Vial reanudará el contacto con primarias y secundarias para continuar con el programa de brigadas escolares, integradas por madres y padres de familia, con el fin de reforzar la seguridad en los entornos escolares.

Ante el incremento previsto en el tráfico, Seguridad Vial recomendó a las y los padres de familia salir con anticipación de casa, respetar las zonas escolares y los pasos peatonales, así como evitar estacionarse en doble fila durante el ascenso y descenso del alumnado, ya que estas prácticas obstruyen la circulación y generan riesgos.

La corporación reiteró que estas acciones forman parte de su estrategia permanente “Por una mejor cultura vial”, orientada a disminuir incidentes, fomentar la conciencia y fortalecer la responsabilidad de quienes transitan por las vialidades de Ciudad Juárez.

