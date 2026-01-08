Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 8, 2026 | 17:08
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Implementará Seguridad Vial operativo por regreso a clases en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Habrá presencia en escuelas y vialidades para agilizar el tránsito y proteger a estudiantes y familias.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – A partir del próximo lunes, la Coordinación General de Seguridad Vial pondrá en marcha el operativo de labor crucero con motivo del regreso a clases, con el objetivo de resguardar las principales vialidades y mejorar el flujo vehicular durante los horarios de entrada y salida de los planteles educativos.

    Tras la conclusión del periodo vacacional de diciembre, la corporación informó que se encuentra lista para proteger la integridad física de estudiantes y familias juarenses, mediante presencia preventiva en distintas escuelas y zonas de alta concentración vehicular.

    - Publicidad - HP1

    Como parte de las acciones, el área de Educación Vial reanudará el contacto con primarias y secundarias para continuar con el programa de brigadas escolares, integradas por madres y padres de familia, con el fin de reforzar la seguridad en los entornos escolares.

    Ante el incremento previsto en el tráfico, Seguridad Vial recomendó a las y los padres de familia salir con anticipación de casa, respetar las zonas escolares y los pasos peatonales, así como evitar estacionarse en doble fila durante el ascenso y descenso del alumnado, ya que estas prácticas obstruyen la circulación y generan riesgos.

    La corporación reiteró que estas acciones forman parte de su estrategia permanente “Por una mejor cultura vial”, orientada a disminuir incidentes, fomentar la conciencia y fortalecer la responsabilidad de quienes transitan por las vialidades de Ciudad Juárez.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Reconocen al Municipio de Juárez por la digitalización de trámites urbanos

    El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano, recibió un...
    México

    Detienen a implicado en homicidio de sacerdotes y guía

    Da a conocer Gobierno federal el arresto de uno de los hombres que acompañaba...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.