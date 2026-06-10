Implementará Seguridad Vial operativo especial por la Feria Juárez 2026

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El dispositivo permanecerá activo del 11 al 28 de junio en la Plaza de la Mexicanidad y contempla vigilancia vial durante los eventos masivos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial anunció la implementación de un operativo especial con motivo de la Feria Juárez 2026, que se desarrollará del 11 al 28 de junio en las instalaciones de la Plaza de la Mexicanidad.

El objetivo del despliegue será garantizar la seguridad de peatones y automovilistas, así como prevenir incidentes viales en los alrededores del recinto ferial, uno de los espacios con mayor afluencia de visitantes durante la temporada.

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De acuerdo con la corporación, el operativo contará con la participación de 18 policías viales, apoyados por seis unidades, que serán distribuidos en distintos puntos estratégicos de la zona.

Los agentes permanecerán en funciones en un horario de 4:00 de la tarde a 4:00 de la mañana, cubriendo tanto el ingreso como la salida de asistentes a los eventos programados.

Hasta el momento no se contempla el cierre de vialidades, aunque las autoridades informaron que la medida podría aplicarse de manera parcial o total dependiendo de la afluencia registrada durante los días de feria.

Entre las vialidades que eventualmente podrían verse sujetas a restricciones se encuentran los cruces de Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar, así como la avenida Heroico Colegio Militar en sus intersecciones con López Mateos y Paseo de la Victoria Pérez Serna.

La Coordinación de Seguridad Vial señaló que mantendrá una evaluación constante del flujo vehicular para determinar la necesidad de implementar ajustes operativos conforme avance el desarrollo de las actividades.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar los señalamientos de tránsito, atender las indicaciones de los agentes y planificar con anticipación sus traslados, especialmente durante los horarios de mayor concentración de personas.

La corporación indicó que estas acciones forman parte de la estrategia preventiva para mantener condiciones seguras de movilidad durante uno de los eventos recreativos más concurridos de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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