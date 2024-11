Impartirá IMM la conferencia “comunicar con perspectiva de género”

Publicidad - LB2 -

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, se presentará la conferencia comunicar con perspectiva de género, dio a conocer en conferencia de prensa Elvira Urrutia Castro, directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).

Ciudad Juárez, Chih .- Destacó la importancia de emplear un lenguaje inclusivo y respetuoso, así como de abordar los hechos sin prejuicios que puedan estigmatizar o responsabilizar a las víctimas.

Asimismo, hizo un llamado a los comunicadores a ser parte del cambio cultural necesario para erradicar la violencia de género, poniendo énfasis en el impacto que los medios tienen en la percepción social de esta problemática.

Alexia Buendía, coordinadora de comunicación del IMM, dijo que se estará presentando el material didáctico sobre cómo los medios de comunicación pueden informar de violencia machista con perspectiva de género.

“Se estará llevando a cabo una charla con una duración de una hora, con pautas básicas sobre cómo cubrir y redactar sobre los casos de violencia familiar, que por desgracia se escuchan muy frecuentemente”, mencionó.

También dijo que en la plática se ahondará un poco en el tema no sexista, no machista y el lenguaje no incluyente, además se profundizará de cuáles son las dudas más concretas en cuanto al papel que desempeñan los medios de comunicación, cuando se habla de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

“Este esfuerzo es dirigido a ustedes para que puedan reflexionar y sensibilizarnos sobre el papel fundamental que desempeñan los comunicadores”, dijo en la conferencia.

