Gestionan diputados de Morena obras para redireccionar carga hacia Santa Teresa

Buscan garantizar la fluidez comercial de Ciudad Juárez ante el cierre proyectado del puente Córdova-Américas en 2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Diputados federales de Morena, en conjunto con empresarios de la región, impulsan proyectos de infraestructura para redireccionar el transporte de carga hacia el cruce internacional Jerónimo–Santa Teresa, como una medida preventiva ante el cierre del puente Córdova-Américas, previsto para el año 2027.

El diputado Alejandro Pérez Cuéllar informó que las propuestas ya se encuentran en análisis por parte de distintas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Economía, con el objetivo de que los proyectos puedan concretarse en el corto plazo.

“El objetivo es que los proyectos se concreten y arranquen a la brevedad posible”, señaló el legislador.

De acuerdo con lo planteado, las obras contemplan la construcción de un distribuidor vial que conecte directamente con el sector de Anapra, así como la ampliación de garitas y carriles en el cruce de Jerónimo–Santa Teresa, a fin de absorber el flujo de transporte de carga que actualmente utiliza el puente Libre.

El diputado Daniel Murguía, también integrante de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda, indicó que el próximo 31 de enero sostendrán una reunión con la Secretaría de Economía, en la que participará el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, para analizar la viabilidad de iniciar los trabajos lo antes posible.

En ese encuentro, se prevé invitar al secretario de Economía a visitar Ciudad Juárez, con la intención de que sea el propio funcionario federal quien anuncie las acciones del Gobierno de México en materia de cruces internacionales y fomento al comercio exterior.

Los legisladores señalaron que estas gestiones buscan anticiparse al nuevo escenario logístico y comercial que enfrentará la región fronteriza, a fin de evitar afectaciones a la competitividad de Ciudad Juárez y mantener la fluidez del intercambio comercial con Estados Unidos ante el cierre del puente internacional Córdova-Américas.

