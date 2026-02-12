Fortalece Municipio diálogo con vecinos de Valle de Allende en el suroriente

Publicidad - LB2 -

Familias plantean necesidades de alumbrado, bacheo y limpieza durante encuentro con Atención Ciudadana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El director de Atención Ciudadana del Suroriente, Víctor Mario Valencia Carrasco, sostuvo un encuentro con familias de la colonia Valle de Allende como parte de las acciones de proximidad implementadas por el Gobierno Municipal.

Durante la reunión se distribuyeron trípticos informativos sobre los servicios que ofrece la dependencia, con el propósito de facilitar el acceso a apoyos y fortalecer la comunicación entre autoridades y vecinos.

El encuentro permitió a residentes expresar de manera directa las principales necesidades del sector, entre ellas la limpieza del parque, trabajos de bacheo, mejora del alumbrado público y atención a la problemática de perros en situación de calle.

Valencia Carrasco señaló que la dependencia mantiene canales abiertos para dar seguimiento a las solicitudes planteadas y acompañar las iniciativas comunitarias orientadas a mejorar el entorno.

El funcionario destacó la disposición de las y los habitantes para involucrarse activamente en la transformación de su colonia, lo que consideró un elemento clave para avanzar en la atención de problemáticas urbanas.

El Gobierno Municipal reiteró que mantiene coordinación permanente con la ciudadanía para construir espacios más seguros y dignos en las distintas zonas del suroriente de la ciudad.

