Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 12, 2026 | 11:19
InicioEstadoJuárez / El Paso

Fortalece Municipio diálogo con vecinos de Valle de Allende en el suroriente

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Familias plantean necesidades de alumbrado, bacheo y limpieza durante encuentro con Atención Ciudadana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El director de Atención Ciudadana del Suroriente, Víctor Mario Valencia Carrasco, sostuvo un encuentro con familias de la colonia Valle de Allende como parte de las acciones de proximidad implementadas por el Gobierno Municipal.

Durante la reunión se distribuyeron trípticos informativos sobre los servicios que ofrece la dependencia, con el propósito de facilitar el acceso a apoyos y fortalecer la comunicación entre autoridades y vecinos.

- Publicidad - HP1

El encuentro permitió a residentes expresar de manera directa las principales necesidades del sector, entre ellas la limpieza del parque, trabajos de bacheo, mejora del alumbrado público y atención a la problemática de perros en situación de calle.

Valencia Carrasco señaló que la dependencia mantiene canales abiertos para dar seguimiento a las solicitudes planteadas y acompañar las iniciativas comunitarias orientadas a mejorar el entorno.

El funcionario destacó la disposición de las y los habitantes para involucrarse activamente en la transformación de su colonia, lo que consideró un elemento clave para avanzar en la atención de problemáticas urbanas.

El Gobierno Municipal reiteró que mantiene coordinación permanente con la ciudadanía para construir espacios más seguros y dignos en las distintas zonas del suroriente de la ciudad.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Juárez / El Paso

Supervisa Corral ampliación de Boulevard Zaragoza en Juárez

Con recursos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos se realiza también la pavimentación de calles; el beneficio es para más de 180 mil habitantes...
México

Garantiza Gobierno federal abasto de medicamentos

Los medicamentos son de alta especialidad y alto consumo, oncológicos, para enfermedades infecciosas, cardiología,...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.