Fortalece Centros Comunitarios talleres de autoempleo para 2026

Los programas más demandados incluyen oficios técnicos, servicios personales y capacitación digital para jóvenes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Centros Comunitarios sostuvieron una reunión con el director general de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, quien informó que durante 2026 se fortalecerán los programas y talleres de autoempleo, al ser los de mayor demanda entre la población usuaria.

El funcionario acudió al encuentro a solicitud de la Comisión que encabeza el regidor José Mauricio Padilla, acompañado por la regidora Sandra Marbel Valenzuela Martínez, a quienes expuso que la capacitación para el autoempleo es una de las principales solicitudes de quienes asisten a los distintos Centros Comunitarios del municipio.

“Los programas de autoempleo son los que más usuarios generan; la gente los busca y los vamos a fortalecer este año”, afirmó Rodríguez Giner.

Entre los talleres con mayor afluencia, destacó los relacionados con oficios técnicos, como reparación de aparatos eléctricos y de minisplit, así como otros orientados a servicios personales, entre ellos cocina, repostería, corte de cabello, costura y aplicación de uñas, los cuales permiten a las personas desarrollar habilidades con potencial productivo inmediato.

El director general señaló que estos cursos representan una alternativa real para generar ingresos desde el hogar, ya que brindan herramientas prácticas para emprender actividades económicas complementarias o principales, de acuerdo con las condiciones de cada familia.

Adicionalmente, indicó que se implementarán nuevos programas de autoempleo dirigidos a jóvenes, enfocados en el diseño digital y el manejo productivo de redes sociales, con la finalidad de capacitarlos para administrar y mejorar plataformas digitales de negocios o proyectos personales como una fuente de empleo.

Asimismo, se contempla la incorporación de talleres de robótica y emprendimiento, orientados a personas interesadas en iniciar su propio negocio, dotándolas de conocimientos básicos para el desarrollo de proyectos productivos.

Con el fortalecimiento de estos talleres, el Gobierno Municipal busca impulsar el desarrollo económico de las familias juarenses, promover el autoempleo y contribuir a la mejora de la calidad de vida a través de la capacitación comunitaria.

