Extiende Estado venta de frijol chihuahuense en Ciudad Juárez

La estrategia busca fortalecer el consumo local y apoyar directamente al sector rural.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), extendió del 6 al 8 de febrero la venta de frijol chihuahuense en Ciudad Juárez, como parte de la estrategia para impulsar el consumo de productos locales y respaldar de manera directa a productores del campo chihuahuense.

El titular de la Residencia Norte de la SDR, Miguel Núñez Nava, explicó que la ampliación del periodo de venta responde a la buena aceptación por parte de la población fronteriza, al tratarse de frijol de reciente cosecha y a precio justo, lo que genera un beneficio tanto para consumidores como para el sector rural.

Para el viernes 6 de febrero, la venta se realizará en los puntos fijos ubicados en la Unidad Administrativa de Pueblito Mexicano, la Oficina de Gobierno en el Eje Vial Juan Gabriel, el Parque Central Poniente, así como en las oficinas de Recaudación de Rentas de El Mezquital y Palacio de Mitla, en un horario de 7:30 a 16:00 horas.

En tanto, el sábado 7 y domingo 8 de febrero, el único punto de venta habilitado será el Parque Central Poniente, manteniendo el mismo horario de atención.

De acuerdo con la SDR, con esta estrategia se prevé la distribución de más de 25 toneladas de frijol, en beneficio directo de productores de los municipios de Cusihuiriachi, Namiquipa y Cuauhtémoc.

La dependencia estatal destacó que estas acciones forman parte de un esquema de comercialización directa, orientado a reducir intermediarios, fortalecer la economía regional y garantizar el acceso a alimentos de calidad a precios accesibles para las familias juarenses.

