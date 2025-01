Exhorta Seguridad Vial a no ingerir bebidas alcohólicas si va a manejar

Publicidad - LB2 -

La Coordinación General de Seguridad Vial hace un llamado a la ciudadanía en general, a no ingerir bebidas alcohólicas si es que van conducir cualquier tipo de vehículo automotriz durante el fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih .- Por lo que, si se opta por salir a un centro nocturno e ingerir bebidas embriagantes, por el bienestar de todos, se invita a considerar el transporte que ofrecen algunas plataformas digitales, taxi o en su caso, designar a algún conductor.

Se sugiere a los guiadores manejar con cortesía, no exceder el límite de velocidad, utilizar correctamente el cinturón de seguridad y siempre seguir las indicaciones giradas por los policías viales, esto contribuirá a evitar percances que en ocasiones no sólo dejan daños materiales, si no pueden registrarse pérdidas humanas.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

