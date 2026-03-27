Exhorta Cabildo de Juárez a garantizar pensión a personas con discapacidad de 30 a 64 años

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Regidores piden al Estado firmar convenio y reformar la ley para ampliar cobertura del apoyo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Cabildo de Ciudad Juárez aprobó un exhorto dirigido al Gobierno del Estado de Chihuahua y al Congreso local para que se garantice la pensión a personas con discapacidad permanente de entre 30 y 64 años.

Durante la sesión ordinaria número 37, encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, regidores señalaron que actualmente más de 63 mil personas en este rango de edad no tienen acceso a este apoyo, lo que representa una brecha en la cobertura de programas sociales.

“Detrás de cada número hay una historia… hay personas que luchan por su autonomía y dignidad”.

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La regidora Dina Salgado Sotelo, promovente del exhorto, explicó que la propuesta busca que el Gobierno del Estado suscriba el convenio necesario para hacer universal esta pensión, además de impulsar una reforma al artículo cuarto de la Constitución local.

En el mismo sentido, se advirtió que Chihuahua es una de las entidades que no ha formalizado este acuerdo, lo que impide que se aprovechen recursos federales destinados a este sector.

“El recurso del Gobierno Federal se está perdiendo por no empatar dicho recurso”.

Regidores destacaron que el rango de edad de 30 a 64 años representa una etapa crítica, en la que muchas personas con discapacidad quedan fuera de apoyos institucionales y enfrentan dificultades para acceder a empleo o servicios.

Asimismo, se subrayó que la iniciativa tiene un enfoque de derechos humanos, al buscar condiciones de igualdad y justicia social para este grupo de la población.

“Esto no es para mañana… es ahora, porque la vida no puede esperar”.

Durante la discusión, ediles coincidieron en la necesidad de visibilizar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias, particularmente en temas de salud, educación y desarrollo económico.

El exhorto será turnado a las autoridades estatales con el objetivo de impulsar acciones concretas que permitan ampliar la cobertura de la pensión y garantizar este derecho en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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