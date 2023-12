Este sábado será el Sexto Torneo de Ajedrez “Por el Aniversario de la Fundación de Ciudad Juárez”

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih .- La Dirección de Educación Municipal invita a niños, jóvenes y adultos a participar en el evento programado a las 2:00 de la tarde en la plataforma lichess.org

Las inscripciones son gratuitas y deben hacerse en el link https://cutt.ly/eJiEGlf mientras que los reconocimientos de participación se entregarán por vía electrónica.

Las categorías que participarán en línea son Libre, Infantil Sub 8, Infantil Sub 10, Infantil Sub 12, Infantil Sub 14, Infantil Sub 16, Infantil Sub 18 y Reserva 1500.