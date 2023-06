Publicidad - LB2 -

Responde la regidora Alma Arredondo al delegado de Bienestar, quien la calificó de hipócrita.

Ciudad Juárez, Chih (ADN / Arturo Hernández) .- Es Juan Carlos Loera, ¿qué podemos esperar?, respondió la regidora Alma Arredondo sobre las calificaciones del delegado de Bienestar a los integrantes de la comisión de Atención al Adulto Mayor del cuerpo edilicio sobre el exhorto que se aprobó para solicitar una pronta atención a los adultos mayores en las dependencias federales.

El delegado federal, Juan Carlos Loera, calificó de hipócrita la postura de las integrantes de la Comisión de Adultos Mayores que conforman, además de Alma Arredondo del PAN, Martha Adame de Morena y Mireya Porras del PRI.

Durante la última sesión de cabildo, a nombre de la Comisión, Alma Arredondo presentó una propuesta para que se enviara un exhorto a la delegación de Bienestar para que evitara exponer a los adultos mayores a las inclemencias del tiempo al acudir a realizar algún trámite.

“Quiero aclarar que en primera instancia el punto de acuerdo lo subimos a nombre de la comisión, y no a título personal, y también quiero precisar que el exhorto se hizo a la delegación de Bienestar, y me da gusto enterarme que ya se atendió”, manifestó.

Aclaró que no están a discusión los programas de Bienestar, porque, dijo, para ese tipo de calificaciones hay otras dependencias.

“A lo único a lo que nos avocamos fue a señalar el maltrato de que son objeto los adultos mayores al tenerlos largas horas a la intemperie al momento de acudir a realizar alguna gestión.

“En lo personal no me mueve ningún interés político, y eso lo quiero dejar muy en claro, lo único que hacemos es nuestro trabajo, y bueno, me da gusto leer que el delegado ya le puso atención a esta problemática”, agregó.

Sobre las descalificaciones en su contra, respondió, “es Juan Carlos Loera, ¿qué podemos esperar?.